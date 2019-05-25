«Интер» согласовал условия личного контракта с нападающим «Ромы» Джеко Форвард «Ромы» Эдин Джеко следующий сезон может провести в «Интере».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, 33-летний боснийский нападающий согласовал последние детали контракта с миланским клубом.

Ранее сообщалось, что руководство «Интера» готово предложить римскому клубу за переход боснийца 20 миллионов евро.

Отмечается, что руководство «Ромы», по всей видимости, не против перехода, так как до сих пор не делало Джеко предложений о продлении контракта.

Напомним, что Джеко перешел в «Рому» из «Манчестер Сити» в июле 2016 года за 15 миллионов евро. С тех пор нападающий провел 178 матчей за «римлян» и записал на свой счет 39 забитых мячей и 39 результативных передач.

Действующий контракт Джеко с «Ромой» рассчитан до конца сезона-2019/20, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в23 миллиона евро.