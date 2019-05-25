В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео)

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов встречи стал мяч, который в ворота «Харкемасе Бойз» отправил главный арбитр игры.
В одной из атак футболистов «Хоека» мяч после нескольких рикошетов угодил в судью, после чего пересек линии ворот.
Отметим, что несмотря на удивление и возмущение футболистов «Харкемасе Бойз», мяч был засчитал.
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