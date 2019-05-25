В Голландии засчитали гол, забитый главным арбитром встречи (видео) «Харкемасе Бойз» на своем поле переиграл «Хоек» в домашнем матче заключительного тура высшей лиги любительского футбола Голландии со счетом 4:2

Одним из самых ярких и запоминающихся моментов встречи стал мяч, который в ворота «Харкемасе Бойз» отправил главный арбитр игры.

В одной из атак футболистов «Хоека» мяч после нескольких рикошетов угодил в судью, после чего пересек линии ворот.

Отметим, что несмотря на удивление и возмущение футболистов «Харкемасе Бойз», мяч был засчитал.