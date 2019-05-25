Балотелли попрощался с «Марселем»

- Спасибо за эти замечательные пять месяцев. Даже если нам не удалось достичь поставленных целей, я действительно сказать, что спасибо болельщикам, игрокам, тренерскому персоналу, президенту и всем, кто работает с «Марселем».
До скорой встречи и удачи в будущем, - написал Балотелли в своем Instagram.
Напомним, что итальянский форвард перешел во французский клуб в конце января 2019 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 15 матчей за «Марсель» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.
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