Балотелли попрощался с «Марселем» Нападающий «Марселя» Марио Балотелли попрощался с командой и болельщиками клуба.

- Спасибо за эти замечательные пять месяцев. Даже если нам не удалось достичь поставленных целей, я действительно сказать, что спасибо болельщикам, игрокам, тренерскому персоналу, президенту и всем, кто работает с «Марселем».

До скорой встречи и удачи в будущем, - написал Балотелли в своем Instagram.

Напомним, что итальянский форвард перешел во французский клуб в конце января 2019 года на правах свободного агента. С тех пор он провел 15 матчей за «Марсель» во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей.