«Ювентус» согласовал условия контракта с тренером «Челси» Сарри Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в следующем сезоне возглавит «Ювентус».

Как сообщает SNAI Sportnews, руководство клуба и итальянский специалист предварительно согласовали все детали личного соглашения.

По информации издания, официально о подписании контракта будет объявлено после того, как Сарри расторгнет действующее соглашение с Челси», но не раньше следующего четверга, что связанно с выступлением «Челси» в финале Лиги Европы, который пройдет в Баку 29 мая.

Отмечается, что руководство «Ювентуса» трижды предлагало главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле возглавить клуб, но все три раза получало короткий ответ: «Нет, спасибо».

Ранее сообщалось, что руководство «Челси» не против ухода специалиста в «Ювентус», но хотело бы получить компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 5 миллионов фунтов.