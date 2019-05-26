Эрнесто Вальверде: Ожидания от «Барселоны» оказались слишком высокими

«Месяц назад мы праздновали чемпионство и были шансы на требл. Ожидания оказались слишком высокими, у нас не получилось. 15 дней назад мы думали, что можем выиграть требл, но в решающие моменты сходили с дистанции», - цитирует Вальверде Marca.
Финальный матч Кубка Испании состоялся 25 мая в Севилье. «Валенсия» обыграла «Барселону» со счетом 2:1.
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