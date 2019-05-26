Роберт Левандовски: «Бавария» сделала прощальный подарок Рибери, Роббену и Рафинье - Советский спорт
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26 мая 2019 06:36ФутболСпирин Дмитрий

Роберт Левандовски: «Бавария» сделала прощальный подарок Рибери, Роббену и Рафинье

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал победу команды в финале Кубка Германии.

«За исключением двух опасных моментов у наших ворот в первом тайме, мы держали игру под своим контролем. Во втором тайме мы смогли забить. Победа в Кубке - прощальный подарок для Рибери, Роббена и Рафиньи. В итоге у нас получился очень хороший сезон», - заявил Левандовски.

Финальный матч Кубка Германии проходил 25 мая в Берлине. «Бавария» со счетом 3:0 обыграла «РБ Лейпциг». Роберт Левандовски в этой встрече отметился дублем.

Мюнхенский гранд завоевал Кубок страны а 19-й раз. Напомним, ранее баварцы оформили чемпионский титул в бундеслиге.

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