Франк Рибери: Это были замечательные 12 лет, «Бавария» - Советский спорт
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26 мая 2019 08:33ФутболСпирин Дмитрий

Франк Рибери: Это были замечательные 12 лет, «Бавария»

36-летний вингер Франк Рибери попрощался с «Баварией» после финала Кубка Германии.

«Соперник был очень хорош, «Лейпциг» показал хороший футбол. Но и мы сегодня играли хорошо. Всегда приятно играть в таком финале, при такой особенной атмосфере. То, чего мы смогли добиться вместе, останется на всю жизнь. Это были 12 замечательных лет, «Бавария», - заявил Рибери.

В финале Кубка Германии-2018/19 «Бавария» обыграла «РБ Лейпциг» со счетом 3:0, тем самым оформив «золотой дубль» в Германии.

Франк Рибери играет за мюнхенский гранд с 2007 года. Известно, что будущим летом он покинет команду.

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