Александр Головин: В «Монако» мне требуется время на адаптацию - Советский спорт
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26 мая 2019 11:16ФутболСпирин Дмитрий

Александр Головин: В «Монако» мне требуется время на адаптацию

Полузащитник сборной России Александр Головин подвел итоги своего первого сезона в составе «Монако».

«Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов. Но нужно понимать, что был переезд в новый чемпионат, в новую страну. Безусловно, требуется время на адаптацию. Какие-то матчи получились лучше, какие-то — хуже, но я регулярно играл, как мог, помогал команде. Сейчас чувствую себя уже гораздо увереннее, чем год назад», - цитирует Головина «Чемпионат».

Александр Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Он сыграл в 30 матчах чемпионата Франции, забив 3 мяча и сделав 3 голевые передачи.

«Монако» избежал вылета в Лигу 2, заняв 17-е место по итогам сезона.

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