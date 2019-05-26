«Ливерпуль» не заинтересован в приобретении Рамоса «Ливерпуль» на планирует приглашать в команду капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.

По информации Mirror, английский клуб не будет бороться за игрока, который готов покинуть Мадрид из-за конфликта с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Серхио Рамос играет за «Реал» с 2005 года.