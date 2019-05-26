«Оренбург» - «Спартак»: Гости пропускают со штрафного (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 14:19ФутболСметанникова Дарья

«Оренбург» - «Спартак»: Гости пропускают со штрафного (видео)

В Оренбурге проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

«Оренбург» на своем поле принимает «Спартак». Счет в игре был открыт на восьмой минуте.

Форвард хозяев Рикарду Алвеш со штрафного поразил ворота московской команды.

Напомним, что «Спартак» борется с ЦСКА за четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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