Льорис может сменить Буффона в «ПСЖ» Вратарь «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

«ПСЖ» рассматривает кандидатуру голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса на смену Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает Le 10 Sport.

«ПСЖ» пока не договорился с Буффоном о продлении контракта. 41-летний итальянский вратарь сомневается в продолжении карьеры в парижском клубе.

На счету Льориса в этом сезоне провел 43 матча за «Тоттенхэм», в которым пропустил 46 мячей.