Льорис может сменить Буффона в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает кандидатуру голкипера «Тоттенхэма» Уго Льориса на смену Джанлуиджи Буффона. Об этом сообщает Le 10 Sport.
«ПСЖ» пока не договорился с Буффоном о продлении контракта. 41-летний итальянский вратарь сомневается в продолжении карьеры в парижском клубе.
На счету Льориса в этом сезоне провел 43 матча за «Тоттенхэм», в которым пропустил 46 мячей.
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