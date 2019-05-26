«Локомотив» - «Уфа». Фернандеш забивает эффектный мяч со штрафного (видео)

«Локомотив» на своем поле принимает «Уфу». На 39-й минуте матча счет открыл нападающий железнодорожников Мануэл Фернандеш, который отправил мяч в ворота соперника со штрафного.
Напомним, что «Локомотив» борется с «Краснодаром» за прямую путевку в Лигу чемпионов и второе место в чемпионате России.
Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.
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