«Локомотив» - «Уфа». Фернандеш забивает эффектный мяч со штрафного (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 14:52ФутболСметанникова Дарья

«Локомотив» - «Уфа». Фернандеш забивает эффектный мяч со штрафного (видео)

В Москве на «РЖД Арене» проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

«Локомотив» на своем поле принимает «Уфу». На 39-й минуте матча счет открыл нападающий железнодорожников Мануэл Фернандеш, который отправил мяч в ворота соперника со штрафного.

Напомним, что «Локомотив» борется с «Краснодаром» за прямую путевку в Лигу чемпионов и второе место в чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.

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