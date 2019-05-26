«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера де Лигта - Советский спорт
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26 мая 2019 15:08ФутболСметанникова Дарья

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера де Лигта

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует покупать Маттейса де Лигта в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» потерял интерес к де Лигту, который планирует продолжить карьеру в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют приобрести 19-летнего голландца за 74 миллиона евро.

В минувшем сезоне капитан «Аякса» провел 55 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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