«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера де Лигта

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует покупать Маттейса де Лигта в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.
Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» потерял интерес к де Лигту, который планирует продолжить карьеру в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» планируют приобрести 19-летнего голландца за 74 миллиона евро.
В минувшем сезоне капитан «Аякса» провел 55 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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