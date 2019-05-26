ЦСКА – «Крылья Советов»: Армейцы за восемь минут забили три мяча - Советский спорт
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26 мая 2019 15:13ФутболСметанникова Дарья

ЦСКА – «Крылья Советов»: Армейцы за восемь минут забили три мяча

В ЦСКА на «ВЭБ Арене» проходит матч 30-го, заключительного тура, российской премьер-лиги.

ЦСКА на своем поле принимает «Крылья Советов». К 52-й минуте армейцы ведут со счетом 3:0.

Во втором тайме отличились Хердур Магнуссон, Яка Бийол и Арнор Сигурдссон. Исландец забил мяч на 48-й минуте, словенец – на 52-й, второй исландец - на 56-й.

Первый мяч в ворота самарской команды забил Федор Чалов.

Напомним, что ЦСКА борется со «Спартаком» за четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге.

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