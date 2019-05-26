«Локомотив» - «Уфа»: Фернандеш не реализовал пенальти - Советский спорт
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26 мая 2019 15:17ФутболСметанникова Дарья

«Локомотив» - «Уфа»: Фернандеш не реализовал пенальти

В Москве на «РЖД Арене» проходит матч заключительного тура российской премьер-лиги.

При счете 1:0 в пользу «Локомотива» нападающий хозяев Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти.

Удар португальца отбил вратарь «Уфы» Александр Беленов.

Напомним, что «Локомотив» борется с «Краснодаром» за прямую путевку в Лигу чемпионов и второе место в чемпионате России.

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.

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