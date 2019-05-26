Милош Красич: Все у ЦСКА будет хорошо Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич посетил матч команды на «ВЭБ Арене».

ЦСКА на своем поле принимает «Крылья Советов» в заключительном, 30-м туре, российской премьер-лиги.

«Специально приехал на эту игру, это моя инициатива. Выдался свободный уикэнд, решил увидеть новый стадион своими глазами, еще не был тут. Все супер, арена фантастическая. Болельщики просто замечательные, тепло меня приняли. Удачи ЦСКА в будущем. Команда молодая, но при этом футболисты выглядят очень хорошо. Не так много смотрел игр в этом сезоне, но все время следил. Этот сезон получился не столь успешным, как прошлый. Но у нее все впереди, все игроки еще очень молоды.

Почему весной произошел спад? Для ЦСКА это ненормально, но опять скажу про молодость команды. Все у них будет хорошо», - цитирует Красича Sport24.ru.

Напомним, что ЦСКА борется со «Спартаком» за четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» сыграют в стыковых матчах за право остаться в высшей лиге.