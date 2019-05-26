«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России - Советский спорт
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26 мая 2019 15:55ФутболСметанникова Дарья

«Спартак» проиграл «Оренбургу» и занял пятое место в чемпионате России

В Оренбурге состоялся матч 30-го тура российской премьер-лиги.

«Оренбург» на своем поле принимал «Спартак». Матч закончился победой хозяев со счетом 2:0.

У победителей на 8-й минуте матча забил Рикарду Алвеш, который эффектно исполнил штрафной. Второй мяч в концовке встречи забил Артем Кулишев (94).

Это поражение опустило «Спартак» на пятое место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперед ЦСКА. Красно-белые с 49 очками закончили сезон. «Оренбург» поднялся на седьмую позицию с 43 очками.

В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.

РПЛ
30-й тур

«Оренбург» - «Спартак» - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 8 Рикарду Алвеш, 2:0 - Кулишев (94)

«Оренбург»: Довбня, Терехов, Козлов (Афонин, 57), Малых, Шахов, Попович, Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 68), Сиваков, Деспотович, Сутормин.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Ещенко, Гапонов, Мельгарехо, Гулиев (Мелкадзе, 57), Ташаев (Глушенков, 61), Зобнин, Умяров (Игнатов, 69), Зе Луиш.

Предупреждения: Попович (11), Деспотович (12), Гулиев (27), Мельгарехо (78), Малых (78).

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