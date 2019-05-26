Чалов стал самым молодым бомбардиром чемпионатов России

В заключительном туре российской премьер-лиги в матче против «Крыльев Советов» форвард армейцев оформил дубль и помог московской команде одержать крупную победу со счетом 6:0.
По итогам чемпионата Чалов, забив 15 мячей в 30 играх стал лучшим бомбардиром РПЛ сезона 2018/19.
Отметим, что в на момент окончания чемпионата нападающему ЦСКА исполнилось 21 год 46 дней. Таким образом он превзошел достижение Игоря Симутенкова (21 год 217 дней) 1994 года, став самым молодым игроком, который выиграл гонку бомбардиров.
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