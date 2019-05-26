Родриго Бекао: Очень хочу остаться в ЦСКА, про «Удинезе» ничего не знаю

Бекао прокомментировал свой возможный уход из московского клуба.
«Пока не знаю, что будет с контрактом, но я очень хочу остаться. «Удинезе»? Ничего не знаю», - цитирует Бекао Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец может стать игроком «Удинезе» в летнее трансферное окно.
Напомним, Бекао в июле 2018 года был арендован ЦСКА из «Байи» до конца текущего сезона. С тех пор защитник провел за армейцев 35 встреч во всех турнирах.
ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, что позволит армейцам в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.
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