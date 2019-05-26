Родриго Бекао: Очень хочу остаться в ЦСКА, про «Удинезе» ничего не знаю Защитник ЦСКА Родриго Бекао по окончании текущего сезона может перебраться в чемпионат Италии.

Бекао прокомментировал свой возможный уход из московского клуба.

«Пока не знаю, что будет с контрактом, но я очень хочу остаться. «Удинезе»? Ничего не знаю», - цитирует Бекао Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что 23-летний бразилец может стать игроком «Удинезе» в летнее трансферное окно.

Напомним, Бекао в июле 2018 года был арендован ЦСКА из «Байи» до конца текущего сезона. С тех пор защитник провел за армейцев 35 встреч во всех турнирах.

ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, что позволит армейцам в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.