Виктор Гончаренко: Важно понять, как ЦСКА еще может усилиться Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сезона-2018/19, по итогам которого московская команда заняла четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ.

- Мы наметили пути дальнейшего улучшения нашей игры. Если мы вспомним, какие ощущения были в августе, и ощущения, которые были в декабре… Где на самом деле уровень команды? «Реал» - это лучший клуб в мире, но они не в самой хорошей форме. Мы их обыграли два раза, это исторический успех. Но она и дополнительный груз ответственности положила на наши плечи. Все стали многого ожидать.

Мы обещали себе, что будем бороться только за первое место. Этим молодые ребята себя дополнительно закрепостили. Какие-то мои действия еще больше усугубили ситуацию. В итоге весной мы отдавали все силы, но на выходе был не очень хороший результат. Совершали много потерь. Думаю, четвертое место мы заслужили.



Что стоит отметить с нашей, тренерской стороны, это неопределенность со схемой игры. Плюс стартовый состав должен быть более четким и стабильным. Есть объективные причины - повреждения Васина, Дзагоева и Эрнандеса. Плюс нехватка опыта. Моментами мы не понимали какие-то вещи. Когда надо было держать мяч, мы атаковали. Когда надо было идти вперед, теряли мяч в простых ситуациях.

Плюс многие игроки, у которых за плечами теперь хороший сезон, до перехода к нам не имели стабильной игровой практики. Это Бекао, Влашич, Ахметов, Дивеев, Сигурдссон. Команда сделала на эмоциях сильный шаг осенью. Теперь впереди долгая, кропотливая работа. Плюс важно понять, как мы еще можем усилиться. Любой команде нужна свежая кровь. Будем работать в этом направлении.

- Верили, что «Оренбург» отнимет очки у «Спартака»?

- Нашей задачей было получить удовольствие от игры. Спасибо болельщикам, наша посещаемость за год сильно возросла. Нашей задачей было выйти и выиграть, показать хорошую игру, а в качестве бонуса — победа «Оренбурга».

Была ли установка всей команде играть на Чалова, чтобы он стал лучшим бомбардиром?

- Вы могли заметить, что Обляков и Ахметов старались играть на него, чтобы обострить его ситуацию. Он заслужил стать лучшим бомбардиром. Но не было установки, чтобы все играли на него. Хочется поздравить Федю. Он заслужил это звание своей работой и отношением, - приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Ранее Гончаренко рассказал, что с ЦСКА в этом сезоне не было скучно.

Напомним, что по итогам чемпионата России сезона-2018/19 ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице, лишь в последнем туре благодаря крупной победе над «Крыльями Советов» (6:0) обойдя «Спартак», который потерпел поражение в Оренбурге. Таким образом, на следующий сезон армейцы заслужили право сыграть на групповом этапе Лиги Европы.

Отметим, что жеребьевка групповой стадии состоится 30 августа, а первый матч пройдет 19 сентября. При жеребьевке ЦСКА будет посеян в первой корзине.