Влашич, с большой вероятностью, останется в ЦСКА

Летом у полузащитника Николы Влашича истекает арендное соглашение с ЦСКА. Права на 21-летнего хорвата принадлежат «Эвертону».
«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. С большой вероятностью, хотя пока нет подписи, и Никола останется, и мы договоримся с «Эвертоном». С Дзагоевым близки к компромиссу и скоро объявим. По Марио с интересом читаю новости, но никаких официальных подтверждений этому нет», - прокомментировал трансферные слухи Бабаев.
Напомним, что Бекао может продолжить карьеру в «Удинезе». 23-летний бразилец был арендован ЦСКА из «Байи».
В составе армейцев Влашич в этом сезоне провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, что позволит армейцам в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.
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