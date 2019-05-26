Влашич, с большой вероятностью, останется в ЦСКА - Советский спорт
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26 мая 2019 17:57ФутболСметанникова Дарья

Влашич, с большой вероятностью, останется в ЦСКА

Об этом сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, слова которого приводит Sport24.ru.

Летом у полузащитника Николы Влашича истекает арендное соглашение с ЦСКА. Права на 21-летнего хорвата принадлежат «Эвертону».

«Мы продвинулись в переговорах с Бекао, но не договорились окончательно. Надеюсь, сохраним игрока. С Влашичем то же самое. С большой вероятностью, хотя пока нет подписи, и Никола останется, и мы договоримся с «Эвертоном». С Дзагоевым близки к компромиссу и скоро объявим. По Марио с интересом читаю новости, но никаких официальных подтверждений этому нет», - прокомментировал трансферные слухи Бабаев.

Напомним, что Бекао может продолжить карьеру в «Удинезе». 23-летний бразилец был арендован ЦСКА из «Байи».

В составе армейцев Влашич в этом сезоне провел 31 матч, в которых забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.

ЦСКА занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, что позволит армейцам в следующем сезоне выступить на групповом этапе Лиги Европы.

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