«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии А - Советский спорт
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26 мая 2019 18:08ФутболСметанникова Дарья

«Торино» обыграло «Лацио» в заключительном туре серии А

В чемпионате Италии стартовал заключительный тур.

«Торино» на своем поле принимал «Лацио» и победил со счетом 3:1.

В составе хозяев отличились Яго Фальке, Саша Лукич и Лоренцо Де Силвестри. У «Лацио» единственный мяч забил Чиро Иммобиле.

«Торино» благодаря победе завершил чемпионат Италии на седьмом месте, имея в активе 63 очка. «Лацио» с 59 очками заняло восьмую строчку.

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