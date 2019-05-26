«Ливерпуль» не собирается покупать Депая

Полузащитник «Лиона» Мемфис Депай не перейдет в «Ливерпуль».
Ранее футболист опубликовал в своем инстаграме видео с подписью «Спасибо, Лион». Французские СМИ сообщили о переходе Депая в «Ливерпуль», но Sky Sports утверждает, что эта сделка не состоится.
Трансферная стоимость футболиста оценивается в 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне голландец провел за «Лион» 46 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 15 голевых передач.
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