Сократис Папастатопулос: «Арсенал» должен побеждать в Лиге Европы ради Мхитаряна - Советский спорт
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26 мая 2019 18:56ФутболКоноплев Александр

Сократис Папастатопулос: «Арсенал» должен побеждать в Лиге Европы ради Мхитаряна

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» пройдет в Баку 29 мая

Защитник «Арсенала» Сократис Папастатопулос сообщил, что его команда намерена выиграть Лигу Европы ради Генриха Мхитаряна.

– Генрих – большая потеря для нас. Но теперь мы должны побеждать ради него. У «Челси» хорошие футболисты и тренер. Победить их будет сложно, но это справедливо и для соперника, – приводит слова Папастатопулоса Goal.com.

Финал Лиги Европы «Челси» – «Арсенал» пройдет в Баку 29 мая. Генрих Мхитарян пропустит его из-за конфликта Армении и Азербайджана.

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