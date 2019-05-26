Футболисты ЦСКА попали в тройку лучших игроков 30-го тура РПЛ по версии InStat Index

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком заключительного, 30-го, тура РПЛ по версии InStat Index.
За свои действия армеец получил 404 очка. В матче с «Крыльями Советов» (6:0) 20-летний исландец забил гол и сделал результативную передачу.
Еще один армеец Марио Фернандес (391) занял второе место. В его активе голевая в передача в матче с самарской командой. Тройку лучших замкнул их одноклубник Федор Чалов, оформивший дубль.
Четвертое место занял нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (389), оформивший дубль в ворота «Енисея» (4:1). Пятое место у полузащитника «Оренбурга» Рикарду Алвеша, который забил со штрафного «Спартаку» (2:0).
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