Маурисио Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце Полузащитник Маурисио Перейра, для которого матч 30-го тура против «Рубина» (1:0) стал последним в составе «Краснодара», попрощался с болельщиками.

- «Краснодар» навсегда останется в моем сердце. Это клуб, который дал мне очень многое. Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря «Краснодару». В свою очередь, я делал на поле все, что было в моих силах, выкладывался на все 100 % в каждом матче и на каждой тренировке.

Я всегда буду желать черно-зеленым только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы, - цитирует Перейру пресс-служба «Краснодара».

Ранее стало известно, что уругвайский хавбек не будет продлевать контракт с краснодарским клубом и летом покинет Россию.

Напомним, что Перейра провел за «Краснодар» 201 матч, забил 29 мячей и сделал 31 результативную передачу (второй ассистент за всю историю клуба).