Маурисио Перейра: «Краснодар» навсегда останется в моем сердце

- «Краснодар» навсегда останется в моем сердце. Это клуб, который дал мне очень многое. Вообще, тем, кем я являюсь сейчас, я стал благодаря «Краснодару». В свою очередь, я делал на поле все, что было в моих силах, выкладывался на все 100 % в каждом матче и на каждой тренировке.
Я всегда буду желать черно-зеленым только самого лучшего и всегда буду гордиться тем, что был частью этой команды. Спасибо всем, кто так или иначе связан с клубом. И отдельные, самые горячие слова благодарности и признательности я хочу произнести в адрес наших болельщиков, которые нас так здорово поддерживали все эти годы, - цитирует Перейру пресс-служба «Краснодара».
Ранее стало известно, что уругвайский хавбек не будет продлевать контракт с краснодарским клубом и летом покинет Россию.
Напомним, что Перейра провел за «Краснодар» 201 матч, забил 29 мячей и сделал 31 результативную передачу (второй ассистент за всю историю клуба).
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