Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ - Советский спорт
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26 мая 2019 19:03ФутболСметанникова Дарья

Московское «Торпедо» вышло в ФНЛ

В следующем сезоне «Торпедо» выступит в Футбольной национальной лиге.

В предпоследнем туре первенства ПФЛ «Торпедо» обыграло «Сатурн» со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Рахим Садихов (2-я минута, 4), один мяч был забит защитником «Сатурна» Кириллом Феофилактовым (32), четвертый гол на счету Александра Алексеева (67). У «Сатурна» единственный мяч забил Дмитрий Доронин (35).

«Торпедо» выиграло зону «Центр» в ПФЛ, опередив за тур до конца «Сокол» на семь очков. Таким образом, клуб из Москвы завоевал путевку в ФНЛ на сезон-2019/20.

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