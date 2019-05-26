«Текстильщик» вышел в ФНЛ впервые за 11 лет

В предпоследнем туре ПФЛ «Текстильщик» обыграл «Коломну» со счетом 2:1.
У победителей по шайбе забросили Денис Фомин (48-я минута) и Александр Щаницин (81). У «Коломны» отличился Александр Асташкин (44).
За тур до конца «Текстильщик» обеспечил себе победу в зоне «Запад» ПФЛ и завоевал путевку в ФНЛ впервые за 11 лет.
Отметим, что «Текстильщик» тренирует бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев. Ранее стало известно, что в ФНЛ также вышло московское «Торпедо», одержавшее победу в зоне «Центр».
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