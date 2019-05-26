«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории» - Советский спорт
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26 мая 2019 21:05Футбол

«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»

Футболисты «Ювентуса» проиграли «Сампдории» в выездном матче заключительного тура чемпионата Италии со счетом 0:2.

В составе команды из Генуи голами отметились Грегоре Дефрель (84-я минута) и Джанлука Капрари (90+1).

Напомним, что досрочно ставший чемпионом «Ювентус» завершил чемпионат, имея в активе 90 очков. «Сампдория», набрав 53 очка, финишировала на девятом месте в турнирной таблице серии А.

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