«Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»

В составе команды из Генуи голами отметились Грегоре Дефрель (84-я минута) и Джанлука Капрари (90+1).
Напомним, что досрочно ставший чемпионом «Ювентус» завершил чемпионат, имея в активе 90 очков. «Сампдория», набрав 53 очка, финишировала на девятом месте в турнирной таблице серии А.
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