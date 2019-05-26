Зидан – самый известный француз после Наполеона - Советский спорт
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26 мая 2019 23:20ФутболКоноплев Александр

Зидан – самый известный француз после Наполеона

Кантона известнее Лакана и Дидро.

Агентство Spectator Index составило список самых известных французов.

Его возглавил государственный деятель император Наполеон Бонапарт. На втором месте – чемпион мира и Европы, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Легендарный форвард «Сент-Этьена» и «Ювентуса», экс-президент УЕФА Мишель Платини – третий.

Также в списке присутствуют экс-форвард «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (девятое место) и экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона (15-й).

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Prominent people from France⠀ ⠀ #france

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