Гол Пашалича помог «Аталанте» впервые в истории завоевать медали чемпионата Италии - Советский спорт
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26 мая 2019 23:32Футбол

Гол Пашалича помог «Аталанте» впервые в истории завоевать медали чемпионата Италии

Футболисты «Аталанты» одержали волевую победу над «Сассуоло» в домашнем матче заключительного тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голами отметились Дуван Сапата (35-я минута), Алехандро Гомес (53) и Марио Пашалич (65). У гостей отличился Доменико Берарди (19).

Отметим, что в компенсированное время первого тайма с поля был удален нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди, а на 83-й минуте поле за вторую желтую карточку покинул полузащитник гостей Франческо Маньянелли.

После этой победы «Аталанта» набрала 69 очков и заняла третье место в турнирной таблице серии А, впервые в своей истории завоевав бронзовые медали чемпионата Италии. Ранее наивысшим достижением команды Бергамо в высшем дивизионе Италии было седьмое место в сезоне-2017/18 .

Таким образом, «Аталанта» гарантировала себе участие в групповой стадии следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии
38-й тур

«Аталанта» – «Сассуоло» - 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Берарди (19), 1:1 – Сапата (35), 2:1 – Гомес (53), 3:1 – Пашалич (65).

«Аталанта»: Голлини, Госенс, Паломино, Масьелло (Пашалич, 62), Кастань, Гомес, де Рон, Иличич, Фройлер, Гимшити, Сапата.

«Сассуоло»: Пеголо, Демирал, Лирола, Феррари, Рожерио, Бога (Серникола, 85), Бурабия, Локателли (Джуричич, 59), Маньянелли, Берарди, Данкан.

Предупреждения: Иличич (38), Рожерио (45), де Рон (45), Маньянелли (45), Феррари (48).

Удаления: Берарди (45), Маньянелли (83).

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