«Милан» обыграл СПАЛ, но не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон - Советский спорт
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26 мая 2019 23:32Футбол

«Милан» обыграл СПАЛ, но не смог пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон

Футболисты «Милана» переиграли СПАЛ в выездном матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Хакан Чалханоглу (18-я минута) и Франк Кессье (23, 66, пен.). У проигравших точными ударами отличились Франческо Викари (28) и Мохамед Фарес (53).

После этой победы «Милан» набрал 68 очков и занял пятое место в турнирной таблице серии А. Таким образом, в следующем розыгрыше еврокубков «Милан» сыграет в групповой стадии Лиги Европы.

Чемпионат Италии
38-й тур

СПАЛ – «Милан» - 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Чалханоглу (18), 0:2 – Кессье (23), 1:2 – Викари (28), 2:2 – Фарес (53), 2:3 – Кессье (66, пен.).

СПАЛ: Вивиано, Викари, Бонифаци, Чонек (Флоккари, 77), Ладзари, Фарес, Валоти (Янкович, 72), Куртич, Мурджиа, Антенуччи, Петанья.

«Милан»: Доннарумма (Рейна, 21), Родригес, Мусаккьо, Абате (Кутроне, 63), Романьоли, Чалханоглу, Кессье, Борини (Конти, 80), Бакайоко, Сусо, Пионтек.

Предупреждения: Абате (27), Бонифаци (36), Чонек (65), Бакайоко (81).

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