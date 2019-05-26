«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы - Советский спорт
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26 мая 2019 23:36Футбол

«Аталанта» и «Интер» сыграют в Лиге чемпионов, «Милан» и «Рома» - в Лиге Европы

В воскресенье, 26 мая прошел заключительный тур чемпионата Италии.

Досрочно ставший чемпионом «Ювентус» завершил сезон, набрав 90 очков. Серебряные медали чемпионата достались «Наполи». Бронзовые награды чемпионата завоевали футболисты «Аталанты». Четвертым в турнирной таблице серии А финишировал «Интер».

Отметим, что все четыре клуба выступят в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.

Пятую строчку в чемпионате занял «Милан», напрямую попавший в групповую стадию Лиги Европы. Компанию по еврокубку ему составят «Лацио», завершивший турнир на восьмом месте, но выигравший Кубок Италии, и «Рома», которая начнет свое выступление со второго отборочного раунда.

Добавим, что по итогам сезона покинули серию А «Кьево», «Фрозиноне» и «Эмполи». Вместо них на следующий сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии выступят «Брешиа», Лечче», а также победитель плей-офф серии В.

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