36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром серии А

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии-2018/19.
36-летний форвард забил 26 мячей в ворота соперника. Это первый подобный успех в карьере футболиста.
Также отметим, что в сезоне-2014/15 лучшим бомбардиром чемпионата стал 37-летний Лука Тони.
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