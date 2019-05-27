36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром серии А - Советский спорт
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27 мая 2019 01:03ФутболКоноплев Александр

36-летний Квальярелла стал лучшим бомбардиром серии А

Квальярелла родился 31 января 1983 года.

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии-2018/19.

36-летний форвард забил 26 мячей в ворота соперника. Это первый подобный успех в карьере футболиста.

Также отметим, что в сезоне-2014/15 лучшим бомбардиром чемпионата стал 37-летний Лука Тони.

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