Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» даже мечтать не могла о Лиге чемпионов - Советский спорт
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27 мая 2019 09:18ФутболЛипкин Антон

Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» даже мечтать не могла о Лиге чемпионов

Клуб из Бергамо завершил чемпионат на третьем месте.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини после победы над «Сассуоло» (3:1) в матче 38-го тура серии A прокомментировал выход команды в Лигу чемпионов.

«Раньше мы даже мечтать не могли о попадании в Лигу чемпионов, – приводит Football Italia слова Гасперини. – Такого раньше никогда не случалось, но мы к этому подошли ответственным образом.

Думаю, «Аталанта» достойно выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне».

Напомним, «Аталанта» набрала 69 очков и завершила чемпионат на третьем месте. Также от Италии в Лиге чемпионов сыграют «Ювентус», «Наполи» и «Интер». «Лацио», «Милан» и «Рома» пробились в Лигу Европы.

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