Иван Газидис: Расстроены непопаданием в Лигу чемпионов, но «Милан» боролся до конца

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис после матча 38-го тура серии A со СПАЛ (3:2) подвел итоги сезона.
«Несмотря на победу, мы расстроены тем, что не вышли в Лигу чемпионов, – приводит Football Italia слова Газидиса. – Команда боролась изо всех сил до самого конца. И я хочу поблагодарить каждого игрока за невероятное старание по ходу сезона, за то, что они преодолевали травмы и другие неудачи на пути.
Мы завершили сезон, набрав максимальное количество очков с 2013 года. Теперь с нетерпением будем ждать третьего подряд выступления в Лиге Европы. Уверен, что команда будет продолжать развиваться и добьется успеха.
Следующие несколько дней посвятим анализу всего сезона и предпримем шаги к дальнейшему росту клуба».
Напомним, «Милан» набрал 68 очков и занял пятое место, отстав на одно очко от «Аталанты» и «Интера», пробившихся в Лигу чемпионов.
Выступление в Лиге Европы «Милан» начнет с группового этапа.
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