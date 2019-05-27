Иван Газидис: Расстроены непопаданием в Лигу чемпионов, но «Милан» боролся до конца «Милан» занял пятое место в серии A, отстав на одно очко от «Аталанты» и «Интера».

Генеральный директор «Милана» Иван Газидис после матча 38-го тура серии A со СПАЛ (3:2) подвел итоги сезона.

«Несмотря на победу, мы расстроены тем, что не вышли в Лигу чемпионов, – приводит Football Italia слова Газидиса. – Команда боролась изо всех сил до самого конца. И я хочу поблагодарить каждого игрока за невероятное старание по ходу сезона, за то, что они преодолевали травмы и другие неудачи на пути.

Мы завершили сезон, набрав максимальное количество очков с 2013 года. Теперь с нетерпением будем ждать третьего подряд выступления в Лиге Европы. Уверен, что команда будет продолжать развиваться и добьется успеха.

Следующие несколько дней посвятим анализу всего сезона и предпримем шаги к дальнейшему росту клуба».

Напомним, «Милан» набрал 68 очков и занял пятое место, отстав на одно очко от «Аталанты» и «Интера», пробившихся в Лигу чемпионов.

Выступление в Лиге Европы «Милан» начнет с группового этапа.