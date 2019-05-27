Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие «Анжи» завершил сезон на 15-м месте и вылетел из премьер-лиги.

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча 30-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:2) на «Анжи Арене» в Каспийске раскритиковал руководство Дагестана, которое не помогло клубу, столкнувшемуся с финансовыми проблемами.

«Я большего ждал от правительства Дагестана, – приводит слова Адиева официальный сайт клуба. – Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит. Люди, благодаря каким-то своим амбициям, благодаря тому, что они о чем-то там подумали, проявили безразличие».

Напомним, «Анжи» набрал 21 очко в 30 матчах и занял 15-е место, вылетев из премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что клуб не прошел лицензирование РФС на следующий сезон и может лишиться профессионального статуса.