Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после матча 30-го тура премьер-лиги с «Уралом» (0:2) на «Анжи Арене» в Каспийске раскритиковал руководство Дагестана, которое не помогло клубу, столкнувшемуся с финансовыми проблемами.
«Я большего ждал от правительства Дагестана, – приводит слова Адиева официальный сайт клуба. – Все видели и понимали, что президент клуба не справляется, что есть у него определенные трудности, но правительство Дагестана никак себя не проявило. Конечно, это их не красит. Люди, благодаря каким-то своим амбициям, благодаря тому, что они о чем-то там подумали, проявили безразличие».
Напомним, «Анжи» набрал 21 очко в 30 матчах и занял 15-е место, вылетев из премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что клуб не прошел лицензирование РФС на следующий сезон и может лишиться профессионального статуса.
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