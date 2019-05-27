Валерий Карпин: За пять туров обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача «Ростов» завершил сезон на девятом месте.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 30-го тура премьер-лиги с «Ахматом» (0:1) на «Ахмат Арене» в Грозном высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Итоги будем подводить не сейчас, – приводит слова Карпина официальный сайт «Ахмата». – За пять туров до конца чемпионата обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача.

В Кубке страны можно гордиться путем, который прошли. Будем продолжать работать, анализировать и стараться не повторять свои ошибки».

Напомним, после поражения в Грозном «Ростов» пропустил «Оренбург» и «Ахмат» в турнирной таблице и завершил сезон на девятом месте. В Кубке России команда дошла до полуфинала, где проиграла будущему обладателю трофея – «Локомотиву».