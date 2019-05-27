«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Монако» о покупке Тилеманса Одноклубник Александра Головина может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с агентом полузащитника «Монако» Юри Тилеманса. Об этом сообщает Sky Sports.

Агент 22-летнего бельгийца провел переговоры с «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом». В ближайшее летнее трансферное окно Тилеманс, скорее всего, покинет «Монако».

Отметим, что половину минувшего сезона Тилеманс провел в аренде в «Лестере», за который забил три мяча в 13 матчах.

В чемпионате Франции полузащитник сыграл 20 матчей, забив пять мячей и отдав одну голевую передачу.