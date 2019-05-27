«Интер» в среду может объявить о подписании Конте

Новым главным тренером «Интера» на этой неделе должен стать Антонио Конте, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
Ожидается, что 49-летний итальянец подпишет с «нерадзурри» контракт на три года, по которому его зарплата составит 12 миллионов евро в год.
Не исключено, что объявление о назначении Конте может произойти в среду, однако это во многом зависит от того, когда руководство клуба встретится с нынешним главным тренером команды Лучано Спаллетти.
Спаллетти возглавляет «Интер» с 2017 года, и его нынешний контракт рассчитан еще на два сезона.
Напомним, ранее Конте тренировал «Ареццо», «Бари», «Аталанту», «Сиену», «Ювентус», сборную Италии и «Челси». Итальянец покинул английский клуб в июле прошлого года.
Накануне «Интер» победил «Эмполи» (2:1) в заключительном туре серии A и сохранил четвертое место, которое позволит команде осенью выступить на групповом этапе Лиги чемпионов.
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