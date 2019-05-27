В Италии 14-летнего игрока удалили за то, что он снял шорты перед девушкой-арбитром - Советский спорт
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27 мая 2019 10:50ФутболЛипкин Антон

В Италии 14-летнего игрока удалили за то, что он снял шорты перед девушкой-арбитром

22-летняя девушка обратилась за помощью к психологу.

В Италии скандалом завершился матч детских команд «Трепорти» и «Миранезе», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Gazzettino.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Джулией Никастро. 22-летняя девушка с самого начала игры подвергалась оскорблениям со стороны родителей игроков «Трепорти», которые предлагали ей заняться древнейшей профессией в мире.

В одном из моментов перед подачей углового 14-летний футболист снял шорты перед Никастро и крикнул ей: «Давайте посмотрим, хватит ли у вас смелости удалить меня». За свой поступок он получил прямую красную карточку.

По информации источника, после матча девушка обратилась за помощью к психологу.

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