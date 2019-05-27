Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы - Советский спорт
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27 мая 2019 11:01ФутболЛипкин Антон

Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы

«Челси» сыграет с «Арсеналом» 29 мая в Баку.

Полузащитник «Челси» Нголо Канте травмировал колено во время подготовки команды к финалу Лиги Европы с «Арсеналом» и может пропустить матч, сообщает The Guardian.

В субботу 28-летний француз подвернул ногу и досрочно завершил тренировку команды. На следующий день Канте должен был пройти обследование, по итогам которого могла наступить ясность с его возможным участием в матче в Баку.

Отметим, что Канте может стать четвертым игроком, который не поможет «Челси» в финале Лиги Европы. Ранее стало известно, что в среду точно не сыграют защитник Антонио Рюдигер, а также полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Рубен Лофтус-Чик.

В нынешнем сезоне Канте провел 52 матча во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

Отметим, что из-за травмы голеностопа он не сыграл в двух предыдущих матчах команды – 9 мая с «Айнтрахтом» (1:1, по пенальти – 4:3) в Лиге Европы и 12 мая с «Лестером» (0:0) в премьер-лиге.

Матч «Челси» – «Арсенал» пройдет 29 мая на стадионе «Олимпийский» в Баку. Начало – 22:00 (мск).

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