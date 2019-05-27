Милнер может стать игроком «ПСЖ» Летом у полузащитника истекает контракт с «Ливерпулем».

«ПСЖ» заинтересован в приобретении вице-капитана «Ливерпуля» Джеймса Милнера. Об этом сообщает Le Parisien.

Парижский клуб рассматривает 33-летнего полузащитника для усиления средней линии. «ПСЖ» привлекает тот момент, что у Милнера истекает контракт с «Ливерпулем» летом, а значит он достанется им бесплатно.

В своей карьере Милнер выступал за «Лидс Юнайтед», «Суиндон Таун», «Ньюкасл Юнайтед», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В «Ливерпуле» защитник с 2015 года.

В минувшем сезоне Милнер провел 44 матча за «Ливерпуль», в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач.