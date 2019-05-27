Мохаммади покинул «Ахмат» Иранский защитник попрощался с болельщиками грозненской команды.

Накануне «Ахмат» обыграл «Ростов» (1:0) в заключительном туре российской премьер-лиги. Защитник грозненцев Милад Мохаммади сообщил, что это была его последняя игра в составе «Ахмата».

«Я провел здесь 3,5 года – это хорошее время. Отношения с «Ахматом» всегда были добрые и профессиональными. Хочу поблагодарить нашего президента за возможность проявить себя. Огромное спасибо болельщикам», - цитирует Мохаммади пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 25-летний иранец провел 30 матчей за «Ахмат», в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

«Ахмат» по итогам сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.