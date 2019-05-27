Массимилиано Аллегри: На 80 процентов «Ювентус» снова выиграет скудетто через год

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о будущем команды после матча 38-го тура серии A с «Сампдорией» (0:2), который стал для него последним в клубе.
«Я оставляю после себя чемпионскую команду, которая на 80 процентов выиграет скудетто в следующем сезоне и хорошо выступит в Лиге чемпионов, – приводит Football Italia слова Аллегри. – Победный цикл, конечно, еще не завершен. «Ювентус» будет готов снова выигрывать в следующем сезоне. У меня нет сожалений об уходе, так как я принял это решение совместно с клубом.
Я ухожу из команды чемпионов, которая сильнее соперников. Возможно, если повезет чуть больше, она сможет победить в Лиге чемпионов».
Напомним, Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 года. Под его руководством команда пять раз победила в чемпионате Италии, четыре раза – в Кубке и два – в Суперкубке страны, а также дважды доходила до финала Лиги чемпионов.
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