Нобель Арустамян: Большой вопрос – захочет ли сам Беляев идти в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказался о возможном переходе защитника «Арсенала» Максима Беляева в «Спартак».
«Я допускаю, что (Олег) Кононов захочет его в свою команду, – цитирует Арустамяна официальный сайт телеканала «Матч ТВ», – но все зависит от будущего самого Кононова – будет ли у него карт-бланш на построение новой команды.
В свою очередь Беляев понимает, что в «Спартаке» ему вряд ли удастся с ходу вытеснить Джикию или Жиго, поэтому большой вопрос – захочет ли он сам туда идти. Теоретически «Спартак» может его подписать свободным агентом этим летом под ротацию, но я не уверен, что Беляев готов сидеть на скамейке».
Напомним, 27-летний Беляев выступает за «Арсенал» с февраля 2016 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча и забил два гола. На прошлой неделе главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил Беляева в список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).
Контракт Беляева с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2019 года.
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