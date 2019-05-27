УЕФА запретил футболистам «Арсенала» в финале ЛЕ провести акцию в честь Мхитаряна

Как сообщает Daily Mail, УЕФА запретил игрокам «Арсенала» провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси».
Футболисты «Арсенала» решили поддержать армянского полузащитника, выйдя на разминку перед игрой с «Челси» в футболках с его фамилией на спине. Однако УЕФА выступил против данной идеи.
Напомним, в начале 90-х в Нагорном Карабахе разгорелся вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Сейчас это непризнанное государство с армянским населением, де-факто контролируемое армянскими властями. При этом Азербайджан считает эту территорию своей. Любому человеку, который посещал Нагорно-Карабахскую республику, нельзя посещать Баку.
Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в 22:00 по московскому времени.
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