Генеральный директор «Ахмата»: Оценка сезона – четыре с минусом

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итог сезона после победы команды над «Ростовом» (1:0) в заключительном туре чемпионата России.
«Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.
Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать», - цитирует Айдамирова ТАСС.
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