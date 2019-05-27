Генеральный директор «Ахмата»: Оценка сезона – четыре с минусом «Ахмат» по итогам сезона-2018/19 занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итог сезона после победы команды над «Ростовом» (1:0) в заключительном туре чемпионата России.

«Оценка сезона? Не все удалось, так что, наверное, четыре с минусом. Речь даже не о месте, а об игре. Не все из задуманного получилось, есть к чему стремиться.

Можно сказать, что где-то не доработали или что не хватает пары человек. Нет одной конкретной причины. Травмы и много чего еще — все вкупе. Будем работать», - цитирует Айдамирова ТАСС.