Марио Балотелли: Остаться в «Марселе» – это один из вариантов

Форвард «Марселя» Марио Балотелли не исключил, что продолжит играть за клуб.
«Пока не знаю, посмотрим, – приводит Eurosport.fr слова 28-летнего итальянца. – Не знаю, что думает по этому поводу руководство.
Конечно, остаться в «Марселе» – это один из вариантов. Почему нет? Я всегда чувствовал себя здесь хорошо.
Вернуться в «Брешию»? Когда-нибудь я буду готов. Возможно, в следующем году».
Напомним, Балотелли перешел в «Марсель» из «Ниццы» в январе 2019 года. В 15 матчах за команду он забил восемь голов. Всего же в лиге 1 за три сезона на счету нападающего 41 гол в 76 матчах.
Контракт Балотелли с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2019 года.
Добавим, что «Марсель» занял пятое место в лиге 1 и не пробился в еврокубки.
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