«Атлетико» готов заплатить 80 млн евро за Фелиша - Советский спорт
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27 мая 2019 13:58ФутболСметанникова Дарья

«Атлетико» готов заплатить 80 млн евро за Фелиша

Топ-клубы борются за 19-летнего португальского футболиста.

19-летний нападающий «Бенфики» Жоау Фелиш может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

По информации Marca, мадридский «Атлетико» готов заплатить за Фелиша 80 млн евро. Однако «Бенфика» хочет получить от трансфера своего лидера не менее 120 млн евро.

Ранее сообщалось, что за Фелишем следят «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». «Бенфика» стала чемпионом Португалии в минувшем сезоне.

В этом сезоне Фелиш провел 43 матча за «Бенфику», в которых забил 20 мячей и отдал 11 голевых передач.

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